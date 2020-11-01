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01.11.2020 - 18:53 |

Bakan Kurum açıkladı: Bugün ödemeye başladık

Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de son durumla ilgili bilgi verdi. Bakan Kurum artçıların devam edeceğini ve vatandaşların hasarlı binalara girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." dedi.

Bakan Kurum açıkladı: Bugün ödemeye başladık

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Deprem olur olmaz biliyorsunuz bütün bakanlıklarımız olay yerine intikal ettiler. Depremin olmasından 52 saat geçti. 52 saati aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaları yakından takip ediyoruz. 62 canımızı yitirdik. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. 104 kişi enkazdan kurtarıldı. 2234 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yıkılan 17 binanın 9'unda çalışma tamamlandı. Vatandaşlarımıza yardımları bugün ödemeye başladık. Eşyasını alamayana 30 bin TL  eşya yardımı olacak. 

Rıza Bey Apartmanı'nın yanında iki binada ağır hasarlı bina. Dolayısıyla içine girip girilmemesinin detaylı tespitlerini yapacağız.

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıAnkara'nın Bala ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Konya karayolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi.
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