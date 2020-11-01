Bakan Kurum açıkladı: Bugün ödemeye başladık

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Deprem olur olmaz biliyorsunuz bütün bakanlıklarımız olay yerine intikal ettiler. Depremin olmasından 52 saat geçti. 52 saati aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaları yakından takip ediyoruz. 62 canımızı yitirdik. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. 104 kişi enkazdan kurtarıldı. 2234 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yıkılan 17 binanın 9'unda çalışma tamamlandı. Vatandaşlarımıza yardımları bugün ödemeye başladık. Eşyasını alamayana 30 bin TL eşya yardımı olacak.

Rıza Bey Apartmanı'nın yanında iki binada ağır hasarlı bina. Dolayısıyla içine girip girilmemesinin detaylı tespitlerini yapacağız.