İzmir'de sosyal mesafe unutuldu! Akın ettiler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ülkemizde birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor.



Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerin tüm uyarılarına rağmen, maske, mesafe ve hijyen kurallarına yeterli derecede uyulmaması nedeniyle yurt genelinde vaka ve ölüm oranlarında artış yaşanmaya başladı.



vaka sayısında hızla artış gösteren illerden biri de İzmir oldu. Uyarılara rağmen İzmirliler, havanın da sıcak olması nedeniyle park, bahçe ve sahil kenarlarına akın etti. Alsancak Kordon'da piknik yapan svatandaşlar kuralları ihlal ederek bir araya geldi. Yoğunluğun yaşandığı Kordon'da yeşil alanda piknik yaparak zaman geçiren vatandaşların maske ve sosyal mesafere kuralına uymadıkları görüldü.