MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
27.01.2021 - 01:50 | | AA

İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Menderes ve Torbalı ilçelerinde terör örgütü YPG/PYD/PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, YPG/PKK terör örgütüne üye olmaktan aranması bulunan Suriye uyruklu M.U.E.H'nin (22) Çile Mahallesi Ova Sokak mevkisindeki bir serada çalıştığını tespit etti.

Belirlenen adrese Menderes İlçe Jandarma Asayiş timleri, TEM Şube ve JASAT timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve terör örgütü mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, hakkında YPG/PYD/PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan Suriye uyruklu M.A.N'nin (26) Torbalı Devlet Hastanesi önünde olduğu belirlendi.

Şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet