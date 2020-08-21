İzmir'de Türk kara sularına bırakılan sığınmacılar kurtarıldı

İlçe açıklarında 2 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurduİsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.