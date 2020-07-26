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26.07.2020 - 09:45 | | AA

İzmir'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, evinde 3 arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç yaşamını yitirdi.

İzmir'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde yaşayan Umur Alp Yörük (23), ailesi evde yokken 3 arkadaşını davet etti.

Evde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen gençlerden Yörük'ün rahatsızlanması üzerine arkadaşları Yörük'ün telefonundan durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Yörük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili 3 genç gözaltına alındı.

Yörük'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gencin arkadaşlarının ilk ifadelerinde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra Yörük'ün duşa kabinin camını kırdığını ve balkondan atlamak isterken engel olduklarını, sonrasında da koridorda fenalaştığını söyledikleri öğrenildi.

Yörük'ün arkadaşlarının olayın ardından korkup evden uzaklaştıkları, bir süre sonra dönerek durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdikleri ileri sürüldü.

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