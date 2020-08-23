23.08.2020 - 11:02 | | AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları arazi ve ev aramasında 410 kök Hint keneviri, 20 gram metanfetamin, 1 kilogram kubar esrar, 1 terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yine ekiplerce yapılan çalışmalarda "dur" ihtarına uymayan motordaki Y.A. ve C.Y'nin üzerinden 62 gram metanfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli emniyetteki sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ekiplerin, Y.K'nin evi ve bahçesinde yaptıkları aramalarda da 30 kök kenevir bitkisi, ayrı ayrı paketlenmiş 74 gram esrar ele geçirildi. Zanlı, gözaltı alındı.
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