İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül ile 4 Ekim arasında toplam 25 operasyon yaptı. Baskınlarda 2 kilo 651 gram metamfetamin, 529 gram esrar, 62 gram kokain ve 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. 75 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde ticaretine karşı verilen mücadelenin hız kesmeden sürdürüleceği belirtildi.