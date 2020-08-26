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26.08.2020 - 12:08 | | DHA

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 56 kilo kubar esrar, 550 gram Hint keneviri tohumu, 82 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve 138 fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Arıklı ve Yeşilova mahallelerindeki bazı adreslerde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheliler bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından şüphelerin adreslerine, dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 56 kilo kubar esrar, 550 gram Hint keneviri tohumu, 82 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve bu tüfeklere ait 138 fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi. E.D. ve B.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayışKocaeli’nin Kandıra ilçesinde metrelerce yükseklikteki falezlerin tepesine tırmanan gençler, akrobatik hareketler yaparak tehlikeye aldırış etmeden kendilerini denize bıraktı.
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