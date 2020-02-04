MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir’de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu
ABONE OL
04.02.2020 - 03:45 | | İHA

İzmir’de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Menemen İlçesinde 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de vahşet: Hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu

Olay, dün sabah saatlerinde Menemen'e bağlı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler. İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark ettiler.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Son dakika! İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı!

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber