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20.08.2020 - 11:19 | | DHA

İzmir'de vücudunda cam kesileri olan kadın ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel, evinde ölü bulundu. Vücudunda çok sayıda kesik bulunan ve bir kolunun kopma noktasında olduğu tespit edilen Yüksel'in komşularının kavga sesi duyduklarını söylemeleri üzerine sosyal medyadan tanıştığı ve gece evde bulunduğu öne sürülen Serkan D., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmir'de vücudunda cam kesileri olan kadın ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya Ceyda Yüksel, sosyal medyada tanıştığı Serkan D.'yi evine davet etti. 3 katlı bir binanın zemin katındaki daireye gelen Serkan D. ile Yüksel alkol almaya başladı. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında evden kırılan cam sesleri geldi. Durumdan şüphelenen binada oturanlar, polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Ceyda Yüksel'in cansız bedenini buldu. Vücudunda çok sayıda camla oluştuğu saptanan kesik olduğu belirlenen Yüksel'in bir kolunun ise kopma noktasında olduğu görüldü. Polis, komşuların verdiği bilgiler doğrultusunda olaydan sonra kaçan Serkan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, soruşturması sürüyor.

 

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