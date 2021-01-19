MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir’de zincirleme trafik kazaları! 14 araç hasar gördü
ABONE OL
19.01.2021 - 06:33 | | Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)

İzmir’de zincirleme trafik kazaları! 14 araç hasar gördü

İzmir’in Çiğli ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü otomobili ile park halindeki 4 araca çarptı. Öte Yandan, bir TIR ise trafik ışığında bekleyen 8 otomobile çarparak hasar verdi. Meydana gelen 2 kazada, toplamda 14 araçta hasar gördüğü öğrenildi.

İzmir’de zincirleme trafik kazaları! 14 araç hasar gördü

 

Kaza, 04.00 sıralarında Nazım Hikmet Ran Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir sürücü cipi ile seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan cip daha sonra park halinde bulunan 4 araca çarparak hasar verdi. Kaza sonrası, cipte bulunan 3 kişi görgü tanıklarının ifadesine göre olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, cip sürücüsünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

TIR IŞIKTA BEKLEYEN 8 ARACA HASAR VERDİ

Öte yandan, Bornova ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi’nde, seyir halinde olan Şaban Ç. idaresindeki 35 AL 9086 plakalı TIR, iddiaya göre freni tutmayınca ışıkta bekleyen 8 araca çarparak hasar verdi. Meydana gelen kazada, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İzmir’de zincirleme trafik kazaları 14 araç hasar gördü

İzmir’de zincirleme trafik kazaları 14 araç hasar gördü

İzmir’de zincirleme trafik kazaları 14 araç hasar gördü

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet