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20.04.2020 - 12:10 | | AA

İzmir'deki 422 kişilik filyasyon ekibi dedektif gibi çalışıyor!

İzmir'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüs taşıyanların temas ettiği kişileri belirleme ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan 422 kişilik filyasyon ekibi, adeta "dedektif titizliğiyle" çalışıyor.

İzmir'deki 422 kişilik filyasyon ekibi dedektif gibi çalışıyor!

Sağlık Bakanlığınca filyasyon ekibinde görevlendirilenler, Kovid-19  testi pozitif çıkan hastanın verdiği bilgilerden yola çıkarak temas ettiği  kişilerle ilk başta telefonla irtibat kuruyor.

Koruyucu tulum, maske ve eldivenleri giyen ekip, belirlenen adreslere  giderek, test uygulanacak kişilerden numune alıyor. Ekipler, aldıkları  numuneleri, referans laboratuvarlarına teslim ediyor.

Filyasyon ekibinin alanda yaptığı çalışma sonuçları, halk sağlığı  uzmanlarından oluşan kurul tarafından değerlendiriliyor. Gerek duyulması halinde  ekipler, yeniden adreslere yönlendiriliyor.

Ekipte, aralarında diş hekimleri gibi farklı branşlarda uzmanlıkları  olan sağlık personeli yer alıyor.

"İZMİR'DE 422 KİŞİLİK FİLYASYON EKİBİ VAR"

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr.  Metin Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında filyasyon  ekiplerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Evinde karantina altına alınanların sağlık durumlarını, aile  hekimlerinin yanı sıra filyasyon ekiplerinin de takip ettiğini belirten  Kızılelma, "Bu salgından etkilenen kişi sayısını en aza indirmek için bu ekibe  çok büyük görevler düşüyor. İzmir genelinde hastanelerde 24 saat çalışan ekibin  yanında bizim sahaya çıkan 422 kişilik bir filyasyon ordumuz var. Arkadaşlarımız  mesai saati gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Filyasyon ekibinin yeni vakaların belirlenmesi konusunda çok dikkatli  olduğunu dile getiren Kızılelma, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına filyasyonun püf noktaları konusuda, temasların  tam belirlenmesi için eğitim veriyoruz. Ardından sahaya çıkıyorlar. Vakalarla  irtibat kuruyorlar. Vakanın diğer kişilerle temaslarının niteliğini  belirliyorlar. Eğer yakın temasları olduysa bunu inceliyorlar. O açıdan işlerini  büyük bir hassasiyetle yapmaları lazım. Vatandaşlarımız evlerine gittiğimiz zaman  yaptığımız çalışmadan çok mutlu oluyor. Onlara corona virüs konusunda her şeyi  anlatıyoruz."

"KENDİMİ NEFER GİBİ HİSSEDİYORUM"

Filyasyon ekibinde yer alan diş doktoru Büşra Ulusoy, eşinin de diş  hekimi olduğunu, mesai saatlerinden sonra eşiyle kendisini evlerinde izole  ettiklerini dile getirdi.

Giydikleri koruyucu ekipmanlar sayesinde çalışırken kendisini güvende  hissettiğini anlatan Ulusoy, şunları söyledi:

"Bu (corona virüsle mücadele), resmen bir savaş gibi. Virüsle olan bir  savaşta kendimi bir nefer gibi hissediyorum. Gururluyum ve mutluyum. Ölüm  sayılarının azaltılmasında bu zincirin küçücük bir halkası olabilirsek ne mutlu  bize. Bazen vatandaşlar çekinerek yaklaşıyor. Konuşarak onları rahatlatıyoruz.  Onlara evde kalmaları gerektiğini, nasıl maske kullanmaları gerektiğini de  anlatıyoruz."

Ekipte görev yapan diş doktoru Yusuf Emre Yazıcı ise Kovid-19  vakalarının belirlenmesinde erken tanının çok önemli olduğunu belirtti.

 

MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyorMilli Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, corona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.
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