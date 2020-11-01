İzmir'deki depremde can kaybı 69'a yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 987 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.