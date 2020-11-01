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01.11.2020 - 20:54 | | AA

İzmir'deki depremde can kaybı 69'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 69 olduğunu bildirdi.

İzmir'deki depremde can kaybı 69'a yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 987 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

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