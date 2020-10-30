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30.10.2020 - 17:36 | | AA

İzmir'deki depremin ardından okullarla ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir'deki deprem ile ilgili olarak, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" dedi.

İzmir'deki depremin ardından okullarla ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler

Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Can kayıpları var...
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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