TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Ä°zmirâ€™in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde dÃ¼n akÅŸam saatlerinde meydana hortum sonrasÄ± zarar gÃ¶ren evlerin bulunduÄŸu AlaÃ§atÄ± Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli incelemelerinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

10 Åžubat'ta iki gÃ¼n geÃ§erli olmak Ã¼zere hortumla ilgili gerekli uyarÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. RÃ¼zgar ortalamasÄ± dÃ¼n itibariyle 80 km'nin Ã¼zerinde. Hortum hadisesi 70 yÄ±lda bir gÃ¶rÃ¼nen diyebiliriz ama 2 defa. Biri 2010'da... Bu kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸil. Evlerin iÃ§ine giren, insanlarÄ± alÄ±p savuran, eÅŸyalarÄ± metrelerce uzaÄŸa gÃ¶tÃ¼ren, araÃ§larÄ± deviren bÃ¼yÃ¼k bir hasar sÃ¶z konusu.Â

16 hasta taburcu edildi, 2 hastanÄ±n da tedavileri devam ediyor. 22 araÃ§ hasar gÃ¶rdÃ¼, 4 teknenin battÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir teknenin de hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz.

Urla'daki Ã§iftÃ§ilere TARSÄ°M sigortasÄ± hediye ediyor olacaÄŸÄ±z. Hasar gÃ¶ren sera naylonlarÄ±yla ilgili gerek tarÄ±m kredi kooperatiflerinden gerekirse bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kaynaklarÄ±ndan gerekli yardÄ±mlarÄ± yapma konusuna gideceÄŸiz. Hasar gÃ¶ren tohum, fide, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z.

Ã‡eÅŸme'de evlerde Ã§ok ciddi hasarlar var.Â Ã‡eÅŸme'de hayvan barÄ±naÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir zarar yok, yalnÄ±z 3 hayvan yaralÄ±.

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