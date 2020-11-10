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10.11.2020 - 13:48 | | AA

İzmirli depremzedelere mektup! 'Ne yazık ki halen aramızda'

İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, kentte 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çadırlarda yaşayan depremzedeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dikkat etmeleri gereken önlemler hakkında mektup gönderdi.

İzmirli depremzedelere mektup! 'Ne yazık ki halen aramızda'

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Öztop tarafından kaleme alınan mektup, sağlık çalışanları tarafından çadırlarda yaşayan vatandaşlara teslim edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Yaşadığımız deprem felaketinin ardından pek çoğunuz evlerinden çıkmak zorunda kalarak çadır kentlerde yaşamaya başladı. Dünyada ve ülkemizde büyük mücadele verilen koronavirüs, ne yazık ki halen aramızda.

İzmirli depremzedelere mektup Ne yazık ki halen aramızda

Şimdi daha zor şartlarda koronavirüs ile mücadele etmek durumundayız. Yaşadığınız sıkıntılara yeni sağlık sorunlarımızın eklenmemesi ve yaralarımızın çabucak sarılabilmesi için hep birlikte gerekli önlemleri almaya özen gösterelim.

Lütfen kalabalık ortamlardan uzak durmaya, sosyal mesafenizi (en az 1,5 metre) korumaya, maskenizi takmaya, ellerinizi sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca yıkamaya, ellerinizi ağız, burun ve gözlerinize değdirmemeye, öksürür veya hapşırırken burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille yoksa dirsek içiyle kapatmaya dikkat edin."

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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