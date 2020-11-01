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01.11.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İzmir

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi

İzmir’deki depremde evleri hasar gören vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor.

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi
ÇİĞDEM YILMAZ İzmir

Artçılar bölgeyi sallamaya devam ederken vatandaşlar geceyi deprem toplanma alanları, park, kamp çadırlıları ve araçlarında geçirdi. Bayraklı ilçesinde oturan ve geceyi ailesi birlikte deprem toplanma alanında geçiren Hakan Ateş (42), “Deprem korkunçtu. İşyerindeki, evimizdeki her şey devrilmiş durumda. Biz de can güvenliğimiz için bu çadırda geceyi geçireceğiz. Çadırda 21 kişi kalacağız. Yetkililer açıklama yapana kadar burdayız” dedi.

Geceyi aracında geçiren Hüseyin Erman (45) da, “Şu an için en güvenli yer aracım. Deprem toplanma alanlarına gidecektim ancak kalabalık. Bir tarafta zaten koronayla uğraşıyoruz. Kalabalığa girmek mantıklı gelmedi. Evimde herhangi bir hasar yok ama sürekli sallantı halindeyiz, belli mi olur?” diye konuştu.

Esin Bayar (37) ve sekiz kişilik ailesi de geceyi kurdukları kamp çadırlarında geçirdi. Bayar, “Her şey birden oldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Evimizde hafif çatlaklar dışında ciddi bir şey yok. Ancak benzer büyüklükte bir deprem yaşanırsa bu kez bizim kaldığımız bina da yıkılır. ‘Evlerinize girebilirsiniz, bir sıkıntı yok’ denilene kadar çadırda kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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