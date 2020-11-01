İzmirliler geceyi sokakta geçirdi

Artçılar bölgeyi sallamaya devam ederken vatandaşlar geceyi deprem toplanma alanları, park, kamp çadırlıları ve araçlarında geçirdi. Bayraklı ilçesinde oturan ve geceyi ailesi birlikte deprem toplanma alanında geçiren Hakan Ateş (42), “Deprem korkunçtu. İşyerindeki, evimizdeki her şey devrilmiş durumda. Biz de can güvenliğimiz için bu çadırda geceyi geçireceğiz. Çadırda 21 kişi kalacağız. Yetkililer açıklama yapana kadar burdayız” dedi.

Geceyi aracında geçiren Hüseyin Erman (45) da, “Şu an için en güvenli yer aracım. Deprem toplanma alanlarına gidecektim ancak kalabalık. Bir tarafta zaten koronayla uğraşıyoruz. Kalabalığa girmek mantıklı gelmedi. Evimde herhangi bir hasar yok ama sürekli sallantı halindeyiz, belli mi olur?” diye konuştu.

Esin Bayar (37) ve sekiz kişilik ailesi de geceyi kurdukları kamp çadırlarında geçirdi. Bayar, “Her şey birden oldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Evimizde hafif çatlaklar dışında ciddi bir şey yok. Ancak benzer büyüklükte bir deprem yaşanırsa bu kez bizim kaldığımız bina da yıkılır. ‘Evlerinize girebilirsiniz, bir sıkıntı yok’ denilene kadar çadırda kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu.