30.03.2020 - 13:17 | | DHA
İzmit Körfezi’ne çamurlu su aktı!
İzmit Körfezi’ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı. İzmit Körfezi’nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti.
İzmit’te dünkü yoğun yağmurun ardından derelerden İzmit Körfezi’ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi’nin rengi değişti. Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu.
İzmit Körfezi’nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.
Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.