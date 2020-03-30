İzmit’te dünkü yoğun yağmurun ardından derelerden İzmit Körfezi’ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi’nin rengi değişti. Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu.

İzmit Körfezi’nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.