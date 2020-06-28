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28.06.2020 - 17:42 | | DHA

İzmit'te eşi terk edince yol tabelasında intihara kalkıştı

Son dakika haberi... İzmit’te yol tabelasına çıkan D.K.(32), evi terk eden eşi ve çocuğunu görmek istediğini söyleyerek intihara kalkıştı. Yaklaşık 2 saat boyunca tabelanın üzerinde bekleyen D.K., polisin ikna etmesi sonucu aşağı indirildi.

İzmit'te eşi terk edince yol tabelasında intihara kalkıştı


Olay, saat 15.00 sıralarında, İzmit Atatürk Bulvarı Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı’ndaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki yol tabelasına tırmanan bir kişi olduğunu görenler, durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Tabelanın üzerine çıkan D.K., dün akşam yaşadıkları tartışmanın ardından çocukları ile birlikte evi terk eden eşini görmek istediğini, eşi gelmezse intihar edeceğini söyledi. D.K., itfaiye merdiveni ile yanına yaklaşan polisin çabalarıyla ikna edilerek yaklaşık 2 saat sonra bulunduğu yerden indirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen D.K., daha sonra polis merkezine götürüldü.

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