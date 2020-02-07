İzmit'te fuhuş operasyonu! 2 şüpheli adliyede

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te düzenlediği operasyonla fuhşa aracılık yapan A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. ile fuhuş yaptırılan vatandaşı E.M.'yi gözaltına aldı. E.M., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen A.C. ve I.C. ise adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

İzmit'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 'fuhşa aracılık' ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. tutuklandı.