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14.06.2020 - 15:19 | | DHA

İzmit'te kendisini yakalamaya gelen polislere 'Ayıp size' dedi

İzmit’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.

İzmit'te kendisini yakalamaya gelen polislere 'Ayıp size' dedi

İzmit’te 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılanarak 12 yıl 4 ay hapis cezası alan Cüneyt Y. hakkında, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelinin bir depoda olduğunu tespit eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Deponun her yerini arayan ekipler, Cüneyt Y.'yi tahta ve hurda eşyaların bulunduğu iki bina arasındaki boşlukta saklanırken buldu.

Bulunduğu yerden çıkmak istemeyen Cüneyt Y., kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya? Allah’ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile. Yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur" dedi. Cüneyt Y. bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı. Gözaltına alınan Cüneyt Y. polis merkezine götürüldü.

 

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