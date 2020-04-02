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02.04.2020 - 16:32 | | DHA

İzmit’te polisten ‘evde kal’ uyarısı

İzmit’te, polis kente giren araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve yolcuları corona virüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, evde kalmaları yönünde uyardı.

İzmit’te polisten ‘evde kal’ uyarısı

İzmit’te polis ekipleri, corona virüs önlemleri kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı’nda denetim yaptı. Maske ve eldiven takarak görev yapan polisler, Gölcük istikametinden gelerek İzmit’e giren tüm araçları durdurarak, sürücülere neden evden çıktıklarını ve nereye gittiklerini sordu.

Denetim sırasında toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadıkları da kontrol edildi. Polis, sürücülere ve araçlarda bulunanlara corona virüs salgını nedeniyle gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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