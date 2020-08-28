İzmit'te savrulan motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Gazenfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kazanın yaşandığı bulvardaki rampadan inen Tuna Şahbazoğlu yönetimindeki

motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazayı görenler 112'yi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Şahbazoğlu ile arkasında oturan Tacettin Gökbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahbazoğlu ve Gökbudak’ın cansız bedenleri, Kocaeli Devet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tuna Şahbazoğlu’nun alkollü olduğu saptandı.