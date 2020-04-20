20.04.2020 - 10:35 | | DHA
İzmit’te yerel gazetenin binası kurşunlandı
İzmit’te günlük yayınlanan yerel gazetenin binasına sabah saatlerinde ateş açıldı.
Karabaş Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki günlük yayınlanan Ses Kocaeli gazetesinin binasına 05.30 sıralarında ateş açıldı. Binanın camlarına doğru ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, mermi izlerini fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, binaya 8 el ateş edildiği belirlendi.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fransa’da protestocular ve polisler arasında sabaha karşı arbede yaşandıFransa'nın başkenti Paris'te sabaha karşı olaylar çıktı. Corona virüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede polis ekipleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Ülkede covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi. Öte yandan Paris'te sokakların temizlendiği sularda covid-19 izine rastlandı. İşte tüm detaylar...