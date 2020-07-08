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08.07.2020 - 15:16 | | DHA

İzmit’te zabıta ve polisten 'coronavirüs' denetimi!

İzmit’te, polis ve zabıta ekiplerince coronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda denetim gerçekleştirilirken, kurallara uyulması yönünde uyarılar yapıldı.

İzmit’te polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik denetim yaptı. İlçede bulunan kafe, restoran ve lokanta gibi çok sayıda kişinin bir arada bulunduğu bütün alanlar denetlendi.

Yapılan denetlemelerde iş yeri sahipleri, açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

 

 

İzmit'te kafe, restoran ve lokantalara coronavirüs denetimi!Kocaeli İzmit’te, polis ve zabıta ekiplerince coronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda denetim gerçekleştirildi. Vatandaşların kurallara uyması yönünde uyarılar yapıldı.
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