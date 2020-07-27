MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İznik Gölü’nde boğulan amca ve yeğeni toprağa verildi
ABONE OL
27.07.2020 - 11:13 | | DHA

İznik Gölü’nde boğulan amca ve yeğeni toprağa verildi

Bursa'da serinlemek için girdikleri İznik Gölü’nde boğulan Suriye uyruklu Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İznik Gölü’nde boğulan amca ve yeğeni toprağa verildi

Bursa İnegöl'de yaşayan Suriyeli Surani ailesi, önceki gün piknik yapmak amacıyla Göllüce Mahallesi'ne gitti. Sıcaktan bunalan Mahmut Surani, ikiz çocukları Ahmet ve Muhammet (12) ile yeğeni Abdullah Surani serinlemek için İznik Gölü'ne girdi. Mahmut Surani ile çocukları ve yeğeni, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer aile fertlerinin feryadını duyan çevredekiler ile bu sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri yardıma koştu. Kısa sürede Ahmet ve Muhammet Surani kardeşler bulunarak gölden kurtarıldı. Ancak Mahmut Surani ile yeğeni Abdullah'a ulaşılamadı.

Çağırılan AFAD ve dalgıç polis ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda amca ve yeğeninin cansız bedenlerine bulundu.

AİLESİ, GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Amca ve yeğeninin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mezarlığı’na getirildi. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

Tophane'de bir binada klimadan yangın çıktı!İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS EA bölümleri ve taban puanları 2020... İşte YKS 4 yıllık EA taban puanları ve başarı sıralamaları 2019...

YKS EA bölümleri ve taban puanları 2020... İşte YKS 4 yıllık EA taban puanları ve başarı sıralamaları 2019...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

YKS dört yıllık Sayısal Bölüm taban puanları | Üniversite Sayısal Bölüm taban puanları ve en küçük en yüksek başarı puanı

YKS dört yıllık Sayısal Bölüm taban puanları | Üniversite Sayısal Bölüm taban puanları ve en küçük en yüksek başarı puanı

Sıradaki Haber