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28.06.2020 - 15:23 | | DHA

İznik'te 4 köpek ölü bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde 4 köpek tarlada ölü olarak bulundu.

İznik'te 4 köpek ölü bulundu

İznik-Orhangazi yolu üzerinde İnikli mevkiindeki bir tarlada, 4 köpek ölüsü bulan çiftçi, durumu belediye yetkililerine haber verdi. Tarlaya atıldığı ve ağızlarında bulunan beyaz sıvı nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen köpekler olay yerine gelen İznik Belediyesi zabıta ekiplerince tarladan kaldırıldı. Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

MSB operasyonda ele geçirilen mühimmatları paylaştıPençe Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika paylaşımında PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
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