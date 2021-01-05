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05.01.2021 - 16:51 | | DHA

İznik'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Bursa'nın İznik ilçesindeki iki katlı evde, piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İznik'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki Mehmet Peker'e (51) ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede eve ve bahçeye yayıldı. Dumanı ve alevi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale mahalleli tarafından yapıldı. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın, yarım saatlik yoğun uğraşın ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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