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24.07.2020 - 15:45 |

İznik'te korkutan yangın!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'ndeki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönümlük arazideki sazlıklar zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İznik'te korkutan yangın!

İznik ilçesi Çakırca Mahallesi’ndeki sazlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.  Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevler kontrol altına alınamadı.

Yerleşim alanına 100 metre mesafede olan, yaklaşık 10 dönümlük alandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönümlük arazideki sazlıklar zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
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