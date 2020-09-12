İzolasyona uymayanlara suç duyurusu

Genelge uyarınca, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini valiliklerce belirlenecek yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Mevsimlik tarım işçileri ve inşaat işçileri gibi izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni bulunmayanlar da bu kapsamda olacak. Genelgede, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72. maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler” ile ilgili hükmü kapsamında, evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında TCK’nın 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Valiler gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da buralara personel görevlendirilmesi yapacak.