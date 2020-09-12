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12.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İzolasyona uymayanlara suç duyurusu

Bazı valiliklerce hayata geçirilen “hakkındaki karantina tedbirine uymayanların yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutulması” uygulaması İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yeni genelge ile artık tüm Türkiye’de uygulanacak.

İzolasyona uymayanlara suç duyurusu

Genelge uyarınca, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini valiliklerce belirlenecek yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Mevsimlik tarım işçileri ve inşaat işçileri gibi izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni bulunmayanlar da bu kapsamda olacak. Genelgede, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72. maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler” ile ilgili hükmü kapsamında, evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında TCK’nın 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Valiler gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da buralara personel görevlendirilmesi yapacak. 

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