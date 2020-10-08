Jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 3'ü jandarma, 5 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray Akın köyü çıkışında meydana geldi. Osman Tufan Kurt (29) yönetimindeki 06 LPE 16 plakalı otomobil, hatalı şerit değiştirince karşı yönden gelen Jandarma Uzman Çavuş Özer Yılmaz (23) yönetimindeki 68 JAA 103 plakalı jandarma minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Osman Tufan Kurt ve yanındaki Hidayet Uğurlu ile uzman çavuşlar Özer Yılmaz, Ayhan Kızılkılıç (21) ve Onur Yılmaz (28) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma kaldırıldı. Yaralılarından Osman Tufan Kurt ve Hidayet Uğurlu’nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.