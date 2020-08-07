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07.08.2020 - 12:56 |

Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Jandarma astsubay alımı için adaylar 3 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde başvuru yaptı. Bugün itibarıyla başvuruların üzerinden 4 gün geçerken binlerce kişi sonuçlara odaklanmış durumda... Bu nedenle de ısrarla Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aranıyor.

Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1000 jandarma astsubay alımı gerçekleşecek. Başvurular 3 Ağustos'ta sona erdi. Binlerce kişi başvuru yaparken sonuçlar için tarih bekleniyor. 2 yıl süreyle eğitim alacak olan adayların yoğun bir şekilde yönelttiği soru: Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? şeklinde...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında yapılan bir duyuru yok. Sonuçların Ağustos ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

ÖNEMLİ UYARI

Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri
sona erdirilecektir.

 

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