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09.02.2020 - 13:10 | | AA

Jandarma depremzedelerin eşyasını taşıyor

Elazığ'da askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyor.

Jandarma depremzedelerin eşyasını taşıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını gidermeye  devam ediyor.

Depremin ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, kurtarma  çalışmalarında çok sayıda kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkardı.

Bölgede güvenliği de sağlayan ekipler, yardım dağıtımı ve çadır  kurmanın yanı sıra ihtiyaç duyulan her anda depremzedelerin yanında oldu.

Jandarma ekipleri eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır  hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla filosundaki  "Unimog" tipi araçları Elazığ'a gönderdi.

Araçlar, taşınma işlemlerine ağır hasarlı binaların daha çok olduğu Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde kullanılmaya başlandı.

Jandarma depremzedelerin eşyasını taşıyor

Valilikten yapılan açıklamada, evleri ağır hasarlı ihtiyaç  sahiplerinin ev eşyalarını taşımaları için jandarmanın araç temin ettiği  belirtilerek, "Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde depo temin edilebilecektir. Bu  kapsamda müracaatlarınızı mahallelerde bulunan 27 Afet Koordinasyon noktasına  yapabilirsiniz." denildi.

 

 

 

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