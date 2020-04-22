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22.04.2020 - 09:50 | | İHA

Jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık suçu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesi'nde ikamet eden E.E. ve İ.A. isimli kişilerin üzerinde 2 gram uyuşturucu esrar madde buldu.

Yapılan detaylı araştırma neticesinde, uyuşturucu maddeyi Mamak Zirvekent Mahallesi'nden Y.N. isimli kişiden satın aldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Y.N. adlı zanlının ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda sonucunda yapılan aramada, 20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet av tüfeği fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde ettikleri 420 TL ele geçirildi. E.E., İ.A. ve Y.N. isimli şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yine aynı manzara! Yasağa rağmen sporuna çıktılarİstanbul Kadıköy Caddebostan sahilinde corona virüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Bazı vatandaşlar da kaldırımda sporlarına devam etti.
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Jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı

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