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09.06.2020 - 10:41 | | AA

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli soruşturmada, biri geçici görevden uzaklaştırılmış albay, biri muvazzaf binbaşı olmak üzere 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı bulunduğu tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir albay, halen görevde olan bir binbaşı, biri ihraç edilmiş 3 teğmen ile biri emekli 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 5'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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