MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Jandarma Genel Komutanlığı'ndan cinsel saldırı zanlısıyla ilgili açıklama
ABONE OL
19.08.2020 - 21:59 | | AA

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan cinsel saldırı zanlısıyla ilgili açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, 18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan'ın derhal görevden uzaklaştırıldığını, hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan cinsel saldırı zanlısıyla ilgili açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının 18 yaşındaki İ.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan hakkında başlattığı adli sürecin devam ettiği, şüphelinin Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandığı belirtildi.

Şüpheli hakkında, "devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturmasının tamamlandığı ve bu kişinin Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği aktarılarak ayrıca Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile zanlının idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olay sonucu ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı, tüm görev alanında yasal mevzuat çerçevesinde yüksek disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yakalama kararı sonrası teslim olmuştu... Uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı
Çorum Valisi uyardı: "Bu işin şakaya gelir yanı yok"Türkiye genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Bahabey Caddesinde uygulamalara katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "26 Temmuz’dan bugüne kadar 16 tane vefatımız oldu. Buda son 1 ayda vefat sayısının ne kadar arttığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu işin şakaya gelir yanı yok" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

19 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

19 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

Sıradaki Haber