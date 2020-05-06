Jandarma, kayıp Berat'ı evinin yakınında uyurken buldu

Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde oturan Taş ailesi, oğulları Berat'ı saat 23.00 sıralarında evde göremeyince dışarıda aramaya başladı. Aile, tüm aramalara rağmen küçük çocuğu bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Akçakiraz'a gelen ekipler, 3 saat süren arama çalışmasıyla Berat'ı evinin yakınlarında uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Berat, Taş ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.