06.05.2020 - 12:36 | | DHA
Jandarma, kayıp Berat'ı evinin yakınında uyurken buldu
Elazığ'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Berat Taş (4), jandarma ekiplerince 3 saatlik arama çalışması sonucu evin yakınında uyurken bulundu.
Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde oturan Taş ailesi, oğulları Berat'ı saat 23.00 sıralarında evde göremeyince dışarıda aramaya başladı. Aile, tüm aramalara rağmen küçük çocuğu bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Akçakiraz'a gelen ekipler, 3 saat süren arama çalışmasıyla Berat'ı evinin yakınlarında uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Berat, Taş ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Yıllarca izini sürdüğü dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldıBursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi Enver Narlı'nın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Ünlü, mutlu sona ulaştı.