'Jandarma komutanıyım' yalanıyla dolandırdılar! Yakayı böyle ele verdiler

Şüphelinin T.A. olduğunun belirlenmesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin bindiği aracın özelliklerini belirledi. Jandarma ekipleri çalışma sonucunda bu araca benzeyen 586 aracı taradı. Şüpheli araç tespit edilerek takibe alındı. Takibin ardından dolandırıcı T.A. ve ona yardım eden F.Y. altınları satmak için gittikleri Şarkışla ilçesinde yakalandı.













MAĞDURU TANIYAN ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler ilk ifadelerinde, Yıldızeli Yolkaya'daki çifti, cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve mağduru tanıyan arkadaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda tespit ettiklerini anlattı. Şüpheliler, bu sayede çiftin evinde fazla miktarda altın ve para olduğunu öğrendiklerini itiraf etti. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.