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08.05.2020 - 22:21 | | DHA

'Jandarma komutanıyım' yalanıyla dolandırdılar! Yakayı böyle ele verdiler

Hüseyin ve Kadriye Çakır çiftinin evine gelen ve kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak 20 çeyrek altın, 8 bin TL ve 8 burma bileziği alıp, kaçan şüpheliyi yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) başlatılan çalışmada, dolandırıcının kimliği belirlendi.

'Jandarma komutanıyım' yalanıyla dolandırdılar! Yakayı böyle ele verdiler

Şüphelinin T.A. olduğunun belirlenmesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin bindiği aracın özelliklerini belirledi. Jandarma ekipleri çalışma sonucunda bu araca benzeyen 586 aracı taradı. Şüpheli araç tespit edilerek takibe alındı. Takibin ardından dolandırıcı T.A. ve ona yardım eden F.Y. altınları satmak için gittikleri Şarkışla ilçesinde yakalandı.


Jandarma komutanıyım yalanıyla dolandırdılar Yakayı böyle ele verdiler



MAĞDURU TANIYAN ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler ilk ifadelerinde, Yıldızeli Yolkaya'daki çifti, cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve mağduru tanıyan arkadaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda tespit ettiklerini anlattı. Şüpheliler, bu sayede çiftin evinde fazla miktarda altın ve para olduğunu öğrendiklerini itiraf etti. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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