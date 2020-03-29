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29.03.2020 - 10:33 | | DHA

Jandarma üretime başladı! Günde 100 bin maske

Jandarma Genel Komutanlığı, corona virüs salgını nedeniyle bez maske üretimine başladı. Dikimevinde üretilen günlük 100 bin maske, jandarma, polis, bekçi, sahil güvenlik, AFAD personeline gönderilecek.

Jandarma üretime başladı! Günde 100 bin maske

Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki dikimevinde bez maske üretimine başladı. Atölyede üretilen günlük 100 bin maske, jandarma, polis, bekçi, sahil güvenlik ve AFAD personeli ile Sağlık Bakanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları'na gönderilecek.

Maskelerin dağıtımını, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler yapacak.

 
Yer: İstanbul! 'Pes' dedirten görüntüCorona virüse karşı yetkililerden yapılan ‘Evde Kal’ ve ‘Sosyal Mesafe’ uyarısına aldırış etmeyen bazı vatandaşların, köprü altında kurulan seyyar satıcılardan adeta iç içe alışveriş yapması pes dedirtti.
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