Jandarma üretime başladı! Günde 100 bin maske

Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki dikimevinde bez maske üretimine başladı. Atölyede üretilen günlük 100 bin maske, jandarma, polis, bekçi, sahil güvenlik ve AFAD personeli ile Sağlık Bakanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları'na gönderilecek.

Maskelerin dağıtımını, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler yapacak.