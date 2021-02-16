Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş ilanı verdi. İlana binlerce kişi başvuru yaptı, şimdi dört gözle sonuçlar bekleniyor. Sonuçlar sonrası ise sınav süreci başlayacak. Şu sıralar adaylar ısrarla "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? JGK sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularına yanıt arıyor.

JGK UZMAN ERBAŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı başvuru sonuçları için net bir tarih belirlemezken kılavuzda şu bilgilere yer verildi:

Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, başvurusu kabul edilerek kontenjana girmeye ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.

DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.