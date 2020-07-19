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19.07.2020 - 17:33 | | DHA

Jandarmadan helikopter destekli sahil denetimi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından RİP akıntıları nedeniyle suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla havadan, karadan ve denizden denetim yapıldı.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbullular hafta sonu sahil kenarlarına akın etti. Son günlerde artan 'çeken akıntı' olarak adlandırılan RİP akıntıları nedeniyle bazı vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahil kenarlarında denetimi artırdı. Helikopterle yapılan denetimde akıntıya kapılan ya da boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi. Çatalca Yalıköy'de plajlarda ve havadan yapılan denetimlere 201, Jandarma Asayiş Timi, 40 Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, 22 Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 1 Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi olmak üzere toplam 332 tim ve bin 57 personel katıldı. Havadan yapılan denetimlerin yanı sıra, karadaki denetimlerde Jandarma Asayiş Timleri akıntıya kapılma durumunda neler yapılacağına dair bilgiler içeren broşürler dağıttı.

Bilgilendirme broşürü alan Sezgin Çetin,"Çok iyi bir uygulama. Keşke insanlar da daha duyarlı olsa, dikkate alsa. Biz dikkat ediyoruz. Can kurtaranların bulunduğu bölgede giriyoruz genelde. Biz bu bölgede yaşıyoruz, olaylar yaşanıyor denk geliyoruz" dedi.

 

Jandarmadan helikopterli plaj denetimiİstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, plajlarda İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde denetim yapıldı.Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri başta olmak üzere Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik Timlerinin katıldığı denetimlerde, havadan da S-70 SKORSKY helikopteriyle Çatalca Yalıköy plajı denetlendi.
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