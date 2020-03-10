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10.03.2020 - 12:36 | | İHA

Jandarma’dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarma’dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze bağlı Hacıpaşa ve Cerit köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 adet kepçe, 1 adet dedektör ve muhtetelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul'da korku dolu anlar! Şoka girdi...Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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