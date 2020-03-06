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06.03.2020 - 17:10 | | DHA

Jandarmadan 'Kadınlar Günü'ne özel klip

Jandarma Genel Komutanlığı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter hesabından paylaştığı video kliple kutladı.

Jandarmadan 'Kadınlar Günü'ne özel klip

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 'Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' notuyla video klip paylaşıldı. Klipte, kadın jandarma personellerin tatbikat, operasyon ve arama- kurtarma çalışmalarının görüntülerine yer verildi. Ayrıca görüntülerde yer alan röportajlarında kadın jandarmalar, bu görevi nasıl tercih ettikleri ve üniformaya olan bağlılıklarını anlattı.

Jandarmadan Kadınlar Gününe özel klip

Jandarmadan Kadınlar Gününe özel klip


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