Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸ'Ä±nca Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan genelgeye gÃ¶re, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±ya indirilmesi ve araÃ§larda yolcularÄ±n gÃ¼venli mesafede oturmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bu kapsamda Ä°stanbul Ä°l Jandarma ekipleri de denetimlerine baÅŸladÄ±. Ekipler, ÅŸehirlerarasÄ± yolcu taÅŸÄ±yan otobÃ¼slerde Kuzey Marmara Otoyolu'nda denetimlerde bulundu.

OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rleri yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde olmamasÄ± konusunda uyarÄ±lÄ±rken, yolcular da sosyal mesafeye uygun oturmalarÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca otobÃ¼slerde kimlik kontrolleri de yapÄ±larak 65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ yolcu alÄ±nmamasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunuldu.

Artvin'den Ä°stanbul'a gelen ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ Yunus EryiÄŸit, â€œYÃ¼zde 50 yolcu uygulamasÄ± bence Ã§ok iyi oldu. Ä°nsanlar birbirleriyle temas etmiyor. Hem hastalÄ±k bulaÅŸmaz hem yolcularÄ±mÄ±z rahat eder hem de beyinlerde bir nevi rahatlÄ±k olur" dedi. Tokat'tan Ä°stanbul'a gelen yolcu Sebahattin AkyÃ¼rek ise, "Uygulamalar halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸeyler. Biz de kendi aÃ§Ä±mÄ±zdan bazÄ± Ã¶nlemler alÄ±yoruz. OtobÃ¼s firmasÄ± da ara sÄ±ra dezenfekte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±, devamlÄ± kolonya ikram etti. Uygulamadan memnunuz" dedi.