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01.01.2021 - 12:08 | | İHA

Jandarmanın durdurduğu araçtan esrar çıktı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince durdurulan araçtan esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarmanın durdurduğu araçtan esrar çıktı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; E.K.(29) ve D.B.(30) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında Merkeze bağlı Çağlı Köyü Ulutan Barajı Mevki'inde E.K. (29) ve D.B. (30) isimli şahıslara ait araçta adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

    Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
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