Japonya’dan geldi, karantinaya girdi

Japonya Monbusho Bursu ile iki yıl önce Japonya’ya giden kardiyoloji uzmanı Dr. Esra Kaya, çalışma süresinin bitiminin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye döndü. Kendini karantina altına alan Dr. Kaya, Japonya’daki koronavirüs günlerini Milliyet’e anlatırken, “Sevdikleriniz güvenliği için kalın. Evde hayat var” çağrısı yaptı. Kaya 14 günlük karantinanın ardından Aydın Didim Hastanesi’nde doktorluğa başladı.



‘Çok iyi yönettiler’



Dr. Kaya, yaşananları şöyle anlattı: “Japonlar bu süreçte sosyal izolasyonu çok iyi yönetti. Zaten normalde de hastayken başkalarına bulaştırmamak için maske kullanan bir toplum. Aynı zamanda birbirleriyle sürekli temas eden insanlar da değil. Bizim gibi el sıkışma, öpüşme, sarılma gibi adetleri yok. ‘Sokağa çıkma’ çağrısı yapıldığında insanlar gerçekten evlerinde kaldı. 40 milyonluk dev şehir Tokyo’da caddelerin, parkların, turistik noktaların boşaldığını gözlerimle gördüm. Bu virüsün kontrolünü sağladı.”



Ama Dr. Kaya, havaların ısınması, kiraz çiçeklerinin açmasıyla birlikte insanların kuralları gevşettiklerini, parklara akın ettiklerini bu nedenle yayılımın şu anda artmaya başladığını vurgularken, “Sosyal izolasyonun ne kadar önemli olduğunu gördük” dedi.



Son uçakla döndü

Bu süreçte Türkiye’ye dönme hazırlıklarını da yaptığını söyleyen Dr. Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısa bir süre içinde Türkiye’de hızla yayılmaya başlayan virüs nedeniyle Japonya’dan Türkiye’ye uçuşlarda ertelenmeler, iptaller oldu. Benim dönüş dönemimde üç defa uçağım değişti ve Japonya’dan kalkan son uçakla dönebildim. Hem Narita Havaalanı hem de İstanbul Havaalanı hayalet şehir gibiydi. Virüsün dünyayı nasıl etkilediğini çarpıcı şekilde havaalanlarının boşalmasından görülebiliyor.

Geliş uçuşumuzda herkes bir miktar gergindi, herkesin yegane konuşma konusu koronavirüstü. Herkeste maske, el dezenfektanı, bazı kişilerde lateks eldivenler vardı. İnsanların gerçekten korktuğunu görebiliyordunuz. Bilim kurgu filmi gibi. En ilginci de Türk insanının dokunmadan selamlaşmayı öğrenmiş olmasıydı.”



‘Evde kal güvende kal’



“Kalabalığa girdiğim her an, ben taşıyorsam başkasına bulaştırmayayım bilinciyle maskemi taktım. İzmir’e geldiğimde ailem havaalanında beni karşıladı, birbirimize hiç temas etmeden hasret giderdik. Yurt dışından kalabalık bir uçuşla geldim. Ailem, sevdiklerim, meslektaşlarım için risk taşıyor olabileceğim için 14 gün tek başıma karantinada kaldım. Burada en önemli bilinç, başkalarına yayılmasını engellemek. Lütfen, keyfi şeyler için dışarı çıkmayın, mümkünse hiç çıkmayın. Evde kalın, güvende kalın.”







