Jet Sosyete 3. sezon 12. son bölümde Cengiz'e büyük şok! - Jet Sosyete 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE 3. SEZON 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İlayda’yla tanışan İpek, Ozan’ın eski nişanlısı olduğunu öğrenince İlayda’yı bir tehdit olarak görmeye başlar. İlayda, İpek’in onu öldürmekle tehdit ettiğini kimseyi inandıramaz ve çevresinden paranoyak muamelesi görür.



Öte yandan Cengiz, devletin değeri beş milyonun üzerinde olan evlerden alacağı vergiyi öğrenince dünya başına yıkılır. Gizem ve Zahide, Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapar.



JET SOSYETE 3. SEZON 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Jet Sosyete 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



