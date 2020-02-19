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19.02.2020 - 23:14 |

Jet Sosyete 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Jet Sosyete 3. sezon 13. son bölümde Safiye'nin evi karantinaya...

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete 3. sezon 13. yeni bölümüyle yine kahkaha tufanına sahne oldu. Sevilen dizinin son bölümünde Gizem ve Zahide'nin Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapması izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki şimdiden merakla beklenen Jet Sosyete 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Jet Sosyete 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Jet Sosyete 3. sezon 13. son bölümde Safiye'nin evi karantinaya...

JET SOSYETE 3. SEZON 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jet Sosyete’de bu hafta, Cengiz, şirketin poşet imalatçısıyla icralık olunca adama kafayı takar. İmalatçı uzaklaştırma kararı çıkartır ve karara uymayan Cengiz hapis cezası alır. Bu olay Özpamuk ailesinde şok etkisi yaratır.

İlayda, Alara’yı da yanına alarak evsizlere kıyafet ve para yardımı yapmak ister ancak işler planladıkları gibi gitmez. Öte yandan Safiyelerin evinde bir uyuz hastalığı olduğu anlaşılır ve ev karantinaya alınır.

JET SOSYETE 3. SEZON 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Jet Sosyete 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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