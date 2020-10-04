04.10.2020 - 15:04 | | DHA
Jiletli yankesici yakalandı
Mersin'de vatandaşların ceplerini jiletle keserek, cep telefonlarını ve cüzdanlarını çalan M.K. gözaltına alındı.
Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki bir dinlenme parkında meydana geldi. Cebinin jiletle kesilerek, cep telefonu ve cüzdanının çalındığını fark eden Ö.Y., Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şüphelinin yakalanmasını istedi. Harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın meydana geldiği park ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı. M.K.'nin yapılan üst aramasında Ö.Y.'ye ait cep telefonu bulunarak, sahibine teslim edildi.
Ekipler, M.K.'nin daha önce de 3 kişinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.
Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.