Jill Biden kimdir? Joe Biden'ın eşi Jill Biden kaç yaşında, mesleği nedir?

Jill Tracy Jacobs Biden, Joe Biden senatörlük görevindeyken tanıştı ve Jill o dönemde eğitimini sürdürüyordu. 1977 yılında Joe Biden ile evlendi, Delaware Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. Bu evlilikten de bir kızı dünyaya geldi. Joe Biden'ın eşi Jill Biden eğitimi...

JİLL BİDEN KİMDİR?

Biden, 3 Haziran 1951 New Jersey'de dünyaya geldi. Amerikalı eğitimci, Delaware Üniversitesi'nden lisans ve doktora dereceleri ile, West Chester Üniversitesi ve Villanova Üniversitesi'nden ise master derecesi ile mezun oldu. Liselerde 13 yıl boyunca İngilizce dilbilgisi ve okuma öğretmenliği yaptı, ayrıca bir psikiyatri hastanesinde duygusal engelli kişilere öğretmenlik görevini üstlendi.

Joe Biden ile aralarında 9 yaş fark bulunan Jill,5 evlenme teklifi ardından 1977'de New York'ta dünya evine girdi. Ashley isimli kızları 1981'de dünyaya geldi. Joe Biden, 2015'de 46 yaşındaki oğlu Beau Biden'i kanser nedeniyle kaybetti. Eşi 2009-2017'de Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürütürken Jill Biden da ikinci first lady lakabıyla anılmıştı. 2012'de bir çocuk kitabı yazdı.

Biden, Melania Trump ardından yeni ABD'nin yeni first lady'si oldu.